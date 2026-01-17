https://news.day.az/unusual/1810085.html Магнитных бурь на Земле станет больше Рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российский академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Магнитных бурь на Земле станет больше
Рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года. Об этом сообщили специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российский академии наук (ИКИ РАН) в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
После роста солнечной активности должна начаться ее стремительная деградация с переходом в солнечный минимум на рубеже 2029-2030 годов. Отмечается, что из-за большого прогнозируемого количества магнитных бурь ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре