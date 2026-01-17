Иран и Пакистан обсудили актуальные вопросы безопасности в регионе

Министры иностранных дел Ирана и Пакистана провели переговоры касательно текущей ситуации в Иране.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство иностранных дел Ирана.

Согласно информации, в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи и министром иностранных дел Пакистана Мохаммадом Исхаком Даром состоялся обмен мнениями по региональным вопросам.

Исхак Дар выразил надежду на сохранение мира и стабильности.

Министры двух стран договорились продолжить двусторонние консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Следует отметить, что 13 января министры иностранных дел Ирана и Пакистана также провели телефонный разговор.

Напомним, что с конца декабря из-за резкого обесценения иранской национальной валюты, риала, по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем в Иране начались акции протеста.