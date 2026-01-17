Стало известно, когда выйдут первые ноутбуки Apple с OLED-экранами

MacBook Pro с OLED-дисплеями могут появиться на рынке в конце 2026 или начале 2027 года. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на то, что Samsung запустила в Южной Корее производственную линию для выпуска соответствующих дисплеев, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Речь идет о запуске производственной линии на фабрике Samsung Display в Асане. Она настроена на выпуск OLED-панелей так называемого поколения 8,6 (8,6G).

Особенность новой линии заключается в использовании более крупных стеклянных подложек, которые позволяют вырезать сразу несколько дисплеев ноутбучного формата с одного листа, что повышает эффективность производства и снижает себестоимость. Это делает замену mini-LED на OLED в линейке MacBook Pro более реалистичной с экономической точки зрения. Новая линия ориентирована на жёсткие OLED-панели с оксидной TFT-матрицей и тандемной структурой, которые обеспечивают повышенную яркость, лучшую энергоэффективность и увеличенный срок службы.

По данным источников, Samsung уже приступила к выпуску панелей, что указывает на завершение этапов тестирования и сертификации для Apple и других заказчиков.

Ожидается, что новые MacBook Pro получат сенсорные OLED-панели. За их счёт ноутбуки должны стать тоньше и легче без ущерба для автономности.

Обновлённые модели с диагоналями 14 и 16 дюймов, по предварительной информации, будут оснащены чипами M6 и могут получить фронтальную камеру с отверстием в экране вместо привычного выреза. Их выход ожидается в конце 2026 года или начале 2027 года, после предполагаемого осеннего обновления линейки MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max.