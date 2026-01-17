https://news.day.az/society/1809982.html В Азербайджане 4 члена одной семьи отравились угарным газом В Товузском районе зафиксирован факт отравления угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с признаками отравления в больницу были госпитализированы С. Гасанов 1955 года рождения, Э. Гасанов 1989 года рождения, Г. Ибрагимова 1960 года рождения и А. Гасанова.
В Товузском районе зафиксирован факт отравления угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, с признаками отравления в больницу были госпитализированы С. Гасанов 1955 года рождения, Э. Гасанов 1989 года рождения, Г. Ибрагимова 1960 года рождения и А. Гасанова. Пострадавшим была оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как удовлетворительное.
По имеющейся информации, С. Гасанов и А. Гасанова прибыли в Товуз из Баку.
На место происшествия привлечены сотрудники соответствующих структур. По факту проводится расследование.
