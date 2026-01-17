Стали известны самые высокооплачиваемые спортсмены 2025 года
Стали известны самые высокооплачиваемые спортсмены 2025 года. Рейтинг приводит издание Sportico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Больше всех за календарный год заработал португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду. В 2025 году 40-летний нападающий стал богаче на 260 миллионов долларов. Португалец получает более 200 миллионов долларов третий год подряд.
Вторым стал мексиканский боксер Сауль Альварес. В 2025 году он заработал 137 миллионов долларов. На третьем месте расположился другой футболист, Лионель Месси, - 130 миллионов долларов. На четвертой строчке бейсболист Хуан Сото (129,2 миллиона долларов), на пятой - баскетболист Леброн Джеймс (128,7 миллиона долларов).
