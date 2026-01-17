Стали известны самые высокооплачиваемые спортсмены 2025 года. Рейтинг приводит издание Sportico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Больше всех за календарный год заработал португальский футболист "Аль-Насра" Криштиану Роналду. В 2025 году 40-летний нападающий стал богаче на 260 миллионов долларов. Португалец получает более 200 миллионов долларов третий год подряд.

Вторым стал мексиканский боксер Сауль Альварес. В 2025 году он заработал 137 миллионов долларов. На третьем месте расположился другой футболист, Лионель Месси, - 130 миллионов долларов. На четвертой строчке бейсболист Хуан Сото (129,2 миллиона долларов), на пятой - баскетболист Леброн Джеймс (128,7 миллиона долларов).