В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о начале поставок азербайджанского газа в Германию и Австрию.

Day.Az представляет публикацию:

Буквально вчера было объявлено о начале поставок азербайджанского газа на новые европейские рынки: в Германию и Австрию. Да, мы и так продаем свой газ в множество стран, но событие знаковое! Германия и Австрия - топовые экономики Европы и мира, и попасть на эти рынки - это очень важный показатель для Азербайджана.

Факт остается фактом: ничего этого бы не было, если бы не фактор Ильхама Алиева. Это его успех - и это его стратегия и политика создали условия для того, что азербайджанский газ поступает в 16 стран Европы.

Но еще нам интересно, у кого из наших недругов первым загорится пятая точка? И мы обещаем вам показать список этих мелких пакостников и завистников. Ждите!