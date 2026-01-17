Илон Маск потребовал в суде от OpenAI и Microsoft миллиарды долларов

Предприниматель Илон Маск потребовал взыскать с OpenAI и Microsoft компенсацию в размере от $79 до $134 млрд, утверждая, что его ввели в заблуждение при трансформации OpenAI из некоммерческой организации в структуру, тесно связанную с корпорацией-разработчиком ПО. Соответствующие расчеты представлены в судебных материалах, поданных после того, как федеральный судья отклонил попытку OpenAI избежать разбирательства с участием присяжных, назначенного на конец апреля. Об этом сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении стороны Маска со ссылкой на выводы финансового экономиста Пола Уоззана говорится, что предприниматель имеет право на часть текущей оценки OpenAI, которая, по данным истцов, достигает $500 млрд. Основанием названы утраченные выгоды после того, как Маск, будучи сооснователем стартапа в 2015 году, пожертвовал около $38 млн на его развитие.

"Так же как ранний инвестор стартапа может получить доход, многократно превышающий первоначальные вложения, неправомерная выгода OpenAI и Microsoft значительно превосходит вклад господина Маска, но именно на нее он теперь имеет право", - заявил адвокат Маска Стивен Моло.

Маск покинул совет директоров OpenAI в 2018 году, а в 2023-м основал собственную компанию в сфере искусственного интеллекта. Судебное противостояние с Сэмом Альтманом - главой OpenAI - началось в 2024 году и связано с планами руководства OpenAI развивать бизнес по коммерческой модели. В OpenAI и Microsoft обвинения отвергают, называя иск необоснованным, и заявляют о готовности доказать это в суде. Microsoft от комментариев отказалась.