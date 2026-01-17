"Манчестер Юнайтед" обыграл "Манчестер Сити" в дебютном матче под руководством Кэррика

Завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд".

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, в качестве главного арбитра встречи выступил Энтони Тейлор. Победу праздновали хозяева поля со счетом 2:0.

Во втором тайме на 65-й минуте счет открыл нападающий "Манчестер Юнайтед" Брайан Мбемо. Полузащитник Патрик Доргу забил второй гол хозяев поля на 76-й минуте. В конце встречи на 90+2-й минуте хавбек Мэйсон Маунт забил третий гол "Юнайтед", но мяч был отменен.

После 22 туров АПЛ "красные дьяволы" заработали 35 очков и занимают четвертое место. "Горожане" набрали 43 очка и располагаются на второй строчке.