В иранской провинции задержали 50 лидеров беспорядков

В провинции Гилан на севере Ирана на фоне последних событий в стране задержаны 50 лидеров беспорядков.

Как передает Day.Az, об этом заявил в ходе брифинга начальник полиции провинции Гилан генерал Гусейн Гасанпур.

По его словам, в последнее время участники беспорядков в стране выявляются и задерживаются.

Гасанпур добавил, что число задержанных в провинции Гилан превысило 1,5 тысячи человек.

Отметим, что с конца декабря начались акции протеста из-за резкого обесценивания национальной валюты Ирана, риала, перед иностранными валютами, высокой инфляции и других экономических проблем.