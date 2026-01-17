https://news.day.az/world/1810015.html В иранской провинции задержали 50 лидеров беспорядков В провинции Гилан на севере Ирана на фоне последних событий в стране задержаны 50 лидеров беспорядков. Как передает Day.Az, об этом заявил в ходе брифинга начальник полиции провинции Гилан генерал Гусейн Гасанпур. По его словам, в последнее время участники беспорядков в стране выявляются и задерживаются.
В провинции Гилан на севере Ирана на фоне последних событий в стране задержаны 50 лидеров беспорядков.
Как передает Day.Az, об этом заявил в ходе брифинга начальник полиции провинции Гилан генерал Гусейн Гасанпур.
По его словам, в последнее время участники беспорядков в стране выявляются и задерживаются.
Гасанпур добавил, что число задержанных в провинции Гилан превысило 1,5 тысячи человек.
Отметим, что с конца декабря начались акции протеста из-за резкого обесценивания национальной валюты Ирана, риала, перед иностранными валютами, высокой инфляции и других экономических проблем.
