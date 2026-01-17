Что происходит вокруг Гренландии?

Сейчас вокруг Гренландии разворачивается история, в которой смешались сразу три линии: геополитика Арктики, внутренние противоречия внутри западного лагеря и прямое давление Вашингтона на союзника по НАТО. Еще недавно разговоры о статусе острова звучали как экзотика, но в январе 2026 года они перешли в режим регулярных встреч, публичных ультимативных заявлений и демонстративных военных шагов.

Ключевой триггер - это позиция президента США Дональда Трампа, который продолжает настаивать, что Соединенным Штатам нужно взять Гренландию под контроль. Причем в Белом доме уже не пытаются сглаживать формулировки. Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт публично дала понять, что планы европейцев по отправке военных на остров не влияют на намерения Трампа и не меняют его курса. По сути это сигнал сразу всем. Европе показывают, что демонстрация силы не воспринимается как аргумент. Дании и Гренландии показывают, что вопрос для Вашингтона принципиальный и будет продавливатьcя дальше.

В ответ Европа начала действовать максимально наглядно, но осторожно по масштабу. Речь не о десятках тысяч солдат, а о небольших контингентах и разведывательных группах, которые прибывают на остров в составе общеевропейской связки вокруг Дании. В новостях это описывается как миссия разведки, оценки обстановки, подготовки к более крупным учениям и выстраивания постоянного присутствия на ротационной основе. По сути это политический жест в военной форме: ЕС и европейское крыло НАТО показывают, что Гренландия не останется один на один с давлением США.

Отдельный важный нюанс. Внутри НАТО тема Гренландии перестала быть "датским делом" и стала "общей заботой" альянса. В Дании прямо говорят о необходимости более устойчивого присутствия союзников в Арктике, а в НАТО обсуждают форматы вроде расширенного мониторинга и даже элементов арктического "air policing". Это повышает ставки, потому что любой сценарий силового давления на датскую автономию автоматически становится ударом по внутриблоковой дисциплине и самой логике коллективной безопасности.

Дипломатический трек при этом не остановился. Наоборот, он стал регулярным. По итогам январских контактов в Вашингтоне стороны согласовали создание совместной рабочей группы, которая будет собираться каждые две-три недели. И это один из самых показательных элементов всей истории: США переводят тему из политических заявлений в режим "технического процесса", то есть формируют механизм постоянного давления, где предмет обсуждения уже не абстрактная безопасность, а конкретная рамка движения "вперед".

Копенгаген и власти Гренландии заняли максимально жесткую линию. Руководство Гренландии публично подчеркивает, что остров не продается и рассматривает свою привязку к западному альянсу через Данию и НАТО как базовую гарантию безопасности. Дания, в свою очередь, делает акцент на "красных линиях" и неприемлемости любых действий, которые нарушают территориальную целостность королевства и право гренландцев на самоопределение. Важный момент здесь в том, что Копенгаген фактически вынужден одновременно разговаривать и с Вашингтоном, и с союзниками по Европе, и с собственным автономным регионом, не давая трещину ни в одном из направлений.

На уровне ЕС реакция стала не просто эмоциональной, а институциональной. Европейский парламент выступил с заявлением, где осудил заявления администрации США как вызов международному праву, принципам Устава ООН и суверенитету союзника по НАТО, отдельно призвав к более ощутимой поддержке Дании и Гренландии. Это уже не "мнения политиков", а позиция европейских институтов, которая фиксирует рамку конфликта: для ЕС вопрос Гренландии - это вопрос европейского суверенитета, а не только арктической безопасности.

Самое интересное то, что эффект пошел шире Гренландии. В Исландии тема вызвала резонанс и начала подпитывать дискуссию о вступлении в ЕС. Логика простая: если Вашингтон позволяет себе настолько жесткие формулировки по поводу территории в Северной Атлантике, часть исландского общества начинает иначе оценивать долгосрочные гарантии и ищет "якорь" в европейской системе. Параллельно вспыхнул и отдельный скандал вокруг слов будущего посла США, который неудачно пошутил про "52-й штат", и в Исландии это восприняли как симптом новой реальности.

Еще одна яркая линия - это "персонализация" американского давления. Назначенный спецпосланник по Гренландии Джефф Лэндри продвигает риторику, где безопасность США связывается с "решительными действиями" в Арктике, а в качестве мягкого инструмента предлагается так называемая "кулинарная дипломатия". На практике это выглядит как попытка упаковать жесткую геостратегическую цель в дружелюбный имидж "экономических возможностей для гренландцев", не отказываясь от главного тезиса о необходимости контроля.

Почему эта история не затухнет быстро. Потому что в ней совпали интересы и страхи сразу нескольких сторон. США упирают на военную логику Арктики и стратегическое расположение острова. Европа воспринимает это как тест на субъектность и на способность защищать собственное пространство без скидок на союзнические отношения. Дания и Гренландия защищают статус и право выбора, при этом не хотят становиться полем боя между центрами силы. А общий фон в виде конкуренции в Арктике, ресурсов и маршрутов делает вопрос "слишком ценным", чтобы его просто закрыть дипломатической вежливостью.

Итог на сейчас выглядит так: Вашингтон публично не отступает, Европа отвечает демонстрацией присутствия и институциональной поддержкой, а переговоры превращаются в регулярный процесс, который удерживает тему в топе повестки и повышает ставки от недели к неделе. Если темп сохранится, следующий этап будет не про громкие заявления, а про то, кто именно и на каких условиях будет определять правила безопасности в Северной Атлантике на годы вперед.