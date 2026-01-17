Мощная пыльная буря парализовала часть Колорадо

Мощная пыльная буря парализовала часть Колорадо в США.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Временами видимость падала до нуля и водителям не оставалось ничего, кроме как останавливаться и ждать улучшения ситуации.