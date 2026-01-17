https://news.day.az/world/1810119.html Мощная пыльная буря парализовала часть Колорадо - ВИДЕО Мощная пыльная буря парализовала часть Колорадо в США. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Временами видимость падала до нуля и водителям не оставалось ничего, кроме как останавливаться и ждать улучшения ситуации.
Мощная пыльная буря парализовала часть Колорадо - ВИДЕО
Мощная пыльная буря парализовала часть Колорадо в США.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Временами видимость падала до нуля и водителям не оставалось ничего, кроме как останавливаться и ждать улучшения ситуации.
