NASA хочет внедрить ИИ в технику для изучения Венеры

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) хочет внедрить технологии искусственного интеллекта (ИИ) в технику, которую агентство отправит к Венере для изучения планеты.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава NASA Джаред Айзекман.

"Говоря о том, чего мы хотим достичь в космической сфере, мы хотим внедрить больше автономности в роботизированные миссии. Сейчас мы работаем над миссией к Венере, в которую могут быть встроены некоторые возможности ИИ", - сказал он на пресс-конференции в Космическом центре имени Джона Кеннеди.

США планируют направить две миссии по изучению Венеры в 2030-2031 годах. В рамках миссии под названием DAVINCI будет изучен состав атмосферы Венеры, чтобы понять, как она формировалась и менялась. Целью второй миссии под названием VERITAS станет картирование поверхности Венеры и определение причин, по которым эта планета развивалась отличным от Земли образом.