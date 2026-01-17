Анкара напомнила Еревану о новых реалиях - оппозиция снова негодует

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с заявлением, в котором напрямую затронул внутриполитическую ситуацию в Армении и предстоящие выборы. По его словам, этот период станет ключевым этапом для дальнейшего процесса нормализации в регионе.

Фидан заявил, что, по имеющимся данным, премьер-министр Армении Никол Пашинян в настоящее время лидирует в опросах общественного мнения. Глава МИД Турции подчеркнул, что Анкара поддерживает ту "конструктивную роль", которую Пашинян играет в текущем процессе, и отметил, что данная линия и политическая воля, по мнению турецкой стороны, должны быть сохранены и продолжены.

Заявление Фидана вызвало резонанс в армянском медиаполе и оппозиционных кругах, где его слова были восприняты как четкий политический сигнал на фоне приближающихся выборов в Армении.

И вот, новость, от которой у ереванских политических подвалов зазвенели стекла, прозвучала буднично, без истерики, без надрыва, без дешевых лозунгов. Как же, сказал ее сам Хакан Фидан. Сказал ровно, холодно, как говорят люди, знающие цену словам и последствиям. И в тот же миг армянская оппозиция сорвалась с цепи. Визг, вой, конвульсии, обвинения в "продаже туркам", истерические фантазии о вмешательстве в выборы. Старый, заезженный, но все еще любимый жанр ереванского политического кабаре: если факты не нравятся, объяви их заговором.

Фидан не делал ничего экстраординарного. Он не агитировал. Не вмешивался. Не благословлял. Он зафиксировал реальность. Холодную. Неприятную. Неумолимую. Пашинян лидирует в опросах. Он играет конструктивную роль в процессе нормализации. Эту линию желательно сохранить. Точка. Но именно эта точка и стала для армянской оппозиции красной тряпкой. Потому что правда для них опаснее любого ультиматума.

Давайте разберем все по косточкам.

Во-первых, социология. Не пропаганда, не турецкие или азербайджанские "вбросы", а сухие цифры. В течение 2024-начала 2026 годов сразу несколько армянских исследовательских центров фиксировали одно и то же: рейтинг Никола Пашиняна стабильно выше совокупного рейтинга разрозненной оппозиции. По данным армянских опросов, его поддержка колеблется в диапазоне 28-35 процентов, тогда как ни один оппозиционный лидер не приближается даже к 15. Это не триумф, но это лидерство. В условиях фрагментированного общества - decisive advantage. Фидан лишь озвучил то, что знают все, включая саму армянскую оппозицию. Именно поэтому она и бесится.

Во-вторых, что именно сказал Фидан. Он сказал: "Мы видим, что Пашинян лидирует". Это констатация факта. Он сказал: "Мы поддерживаем конструктивную роль, которую он играет в этом процессе". Ключевое слово - процессе. Процессе подписания парафированного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Процессе нормализации армяно-турецких отношений. Процессе открытия коммуникаций. Процессе региональной стабилизации.

Это принципиально. Турция, в отличие от армянской оппозиции, умеет различать внутреннюю политику и региональную архитектуру безопасности. Поддержка курса - не поддержка кандидата. Поддержка логики - не поддержка фамилии. Поддержка мира - не вмешательство в выборы. Но для людей, десятилетиями живших в логике этнополитического экстаза, такие различия недоступны.

В-третьих, давайте зададим прямой вопрос, от которого ереванские "ястребы" уходят, как от огня: а выгоден ли Турции Пашинян? Да. Без всяких экивоков. Выгоден. Не как персона. Как функция. Как носитель определенной политической линии. Линии отказа от реваншизма. Линии признания новой региональной реальности. Линии, при которой Карабах перестает быть инструментом внутреннего шантажа и внешнего паразитирования.

Это логика международной политики. США десятилетиями поддерживали в Египте Садата, потому что он подписал мир с Израилем. ЕС поддерживал в Северной Ирландии тех, кто шел на Белфастское соглашение. Германия поддерживала в Восточной Европе политиков, готовых к примирению, а не к исторической истерике. Это называется realpolitik. Армянская оппозиция предпочитает жить в жанре трагикомедии.

Теперь о проекте TRIPP. Американская инициатива, обсуждавшаяся в Вашингтоне во время визита Арарата Мирзояна, не отменяет и не подменяет Зангезурский коридор. Суть же остается прежней: восстановление транспортной связности, соединение Нахчывана с основной территорией Азербайджана, интеграция региона в Средний коридор. Это экономическая необходимость. По оценкам международных логистических консорциумов, запуск полноценного восточно-западного маршрута через Южный Кавказ способен увеличить транзитные доходы региона на миллиарды долларов ежегодно. Армения либо участвует, либо остается на обочине. Третьего не дано.

Да, именно вот здесь вскрывается главный нерв армянской оппозиции. Они боятся не Турции. Они боятся мира. Потому что мир лишает их главного капитала - страха. Страха войны. Страха изоляции. Страха "турка за перевалом". Фидан, спокойно говоря о рейтингах и конструктивной роли, вырывает у них этот инструмент. Он говорит: регион может жить иначе. Без истерик. Без сакральных жертв. Без вечного мобилизационного психоза.

Поэтому они и кричат о "вмешательстве". Поэтому приписывают Фидану слова, которых он не говорил. Поэтому запускают фейки через лояльные медиа. Это не политика. Это паника.

Хакан Фидан абсолютно, тотально прав потому, что он говорит с позиции взрослого государства. Он прав потому, что видит регион как систему, а не как набор мифов. Он прав потому, что понимает: нормализация выгодна всем - Азербайджану, Турции, Армении. И именно поэтому она вызывает такую ярость у тех, кто привык кормиться конфликтом.

Армянская оппозиция сегодня - это не альтернатива власти. Это ее тень. Истеричная, злобная, застрявшая в прошлом. Это политический класс, который проиграл войну, проиграл мир, проиграл доверие общества - и теперь пытается компенсировать это криком. Чем громче крик, тем очевиднее пустота.

Посмотрите на риторику. Анна Мкртчян. Арман Абовян. Нарек Карапетян. Одни и те же лица. Одни и те же сутулые интонации. Одни и те же подгнившие штампы. "Продались туркам". "Вмешательство". "Предательство".

Но факты упрямы. После 2020 года Армения оказалась в ситуации, когда прежняя модель существования рухнула. По данным Всемирного банка, ВВП Армении в 2022-2024 годах рос во многом за счет внешних факторов и транзитных потоков, не имеющих долгосрочного характера. Структурных реформ - минимум. Инвестиционная привлекательность - нестабильна. Региональная изоляция - сохраняется. Единственный устойчивый сценарий роста - включение в региональные коммуникации. Это математика, а не геополитика.

И вот тут возникает Пашинян - с одним ключевым отличием от оппозиции: он понял, что эпоха реванша закончилась. И именно это делает его "конструктивным" в глазах Анкары, Баку и, что особенно раздражает ереванских радикалов.

Хакан Фидан это зафиксировал. И реакция оппозиции лишь подтвердила диагноз.

Армянская оппозиция сегодня - это политический анахронизм. Она говорит языком 1988 года в мире 2026-го. Она мыслит категориями "исторической миссии", когда вокруг считают контейнеры, тарифы и маршруты. Она апеллирует к "национальной гордости", когда молодежь голосует кошельком и перспективой.

Зададим еще один неприятный вопрос: а если завтра в Армении сменится власть, что произойдет? Оппозиция что предлагает? Разрыв диалога с Азербайджаном? Заморозку контактов с Турцией? Возвращение к милитаристской риторике? И что дальше? Новая война? Новая изоляция? Новая катастрофа? Именно этого боится армянское общество. И именно поэтому слова Фидана о рисках смены курса работают не как "вмешательство", а как зеркало.

Сурен Суренянц называет это "технологией предвыборного устрашения". Но давайте будем честны: это не технология, это реальность. Регион после 2020 года устроен так, что резкий разворот Армении к реваншизму автоматически повышает вероятность эскалации. Это понимают в Анкаре. Это понимают в Баку. Это понимают в Вашингтоне. Это понимают даже в Москве, как бы ни делали вид обратного. Не понимают или делают вид, что не понимают, только в армянской оппозиции.

И здесь снова Фидан оказывается прав. Он говорит не о фамилиях. Он говорит о линии. О воле. О процессе. Политика - это не симпатии, а интересы. Турции выгодна стабильная Армения, включенная в регион, а не истеричная Армения, живущая мифами. Азербайджану выгодна предсказуемая Армения, выполняющая договоренности. Самой Армении, как бы это ни звучало кощунственно для ее радикалов, выгодно то же самое.

Именно поэтому армянская оппозиция так нервно реагирует на любые внешние сигналы поддержки курса нормализации. Они чувствуют: почва уходит из-под ног. Их главный ресурс - страх - тает. Их электорат стареет. Их аргументы звучат все более карикатурно. И каждый раз, когда серьезный региональный игрок, будь то Турция или США, говорит о необходимости продолжения процесса, они воспринимают это как личное оскорбление.

Нет, Фидан вовсе не поддержал Пашиняна на выборах. Он поддержал мир. Он поддержал процесс. Он поддержал логику. А если эта логика сегодня ассоциируется с Пашиняном - это проблема не Турции, а армянской оппозиции, которая так и не смогла предложить ничего, кроме крика.

Все сходится в одну точку. Без иллюзий, дипломатических эвфемизмов, фальши.

Армянская оппозиция беснуется не потому, что Хакан Фидан якобы "поддержал Пашиняна". Это дешевый предлог. Они беснуются потому, что мир стал реальнее их лозунгов. Потому что регион пошел вперед без их разрешения. Потому что Турция, Азербайджан, США и даже сама Армения говорят уже не языком травм, а языком интересов. А в этом языке для них нет словаря.

Фидан сказал вслух то, что в Ереване давно знают, но боятся признать: эпоха политического паразитирования на конфликте заканчивается. И тот, кто пытается сохранить ее любой ценой, толкает страну не к "спасению нации", а к новой катастрофе. Вот почему его слова вызвали истерику. Не потому, что они опасны. А потому, что они точны.

Фидан прав, потому что он мыслит категориями будущего. Потому что он говорит о маршрутах, а не о мифах. О процветании, а не о проклятиях. О воле к миру, а не о культе поражения, замаскированного под "достоинство".

Армянская оппозиция сегодня - это политический некрофил. Она живет прошлым, питается страхом и ненавистью, торгует поражением как моральным капиталом. Ей не нужен мир. Ей нужен конфликт как оправдание собственной никчемности.

И именно поэтому слова Фидана - это не "вмешательство", не "поддержка кандидата", не "заговор". Это приговор. Холодный. Рациональный. Неотменяемый.

Регион идет вперед. Коридоры будут открыты. Соглашения будут подписаны. Нормализация состоится - с Пашиняном или без него. А те, кто сегодня рвет на себе волосы и кричит о "предательстве", завтра останутся на обочине истории, где всегда и оказываются политические крикуны, перепутавшие истерику с политикой.

Вот и все.