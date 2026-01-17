https://news.day.az/society/1809994.html В этих частях Билясувара временно не будет света 17 января на территории Билясуварской электрической сети на воздушной линии №11 напряжением 10 кВ пройдут ремонтные работы.
В этих частях Билясувара временно не будет света
17 января на территории Билясуварской электрической сети на воздушной линии №11 напряжением 10 кВ пройдут ремонтные работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азеришыг", в связи с модернизацией подстанции с 11:00 до 13:00 в городе будет временно приостановлена подача электроэнергии на улицах Мубариза Ибрагимова, Низами, Мирзы Алекпера Сабира и Тофика Исмаилова.
После завершения работ электроснабжение указанных районов будет осуществляться в более стабильном и качественном режиме, отмечается в сообщении.
