В этих частях Билясувара временно не будет света

17 января на территории Билясуварской электрической сети на воздушной линии №11 напряжением 10 кВ пройдут ремонтные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азеришыг", в связи с модернизацией подстанции с 11:00 до 13:00 в городе будет временно приостановлена подача электроэнергии на улицах Мубариза Ибрагимова, Низами, Мирзы Алекпера Сабира и Тофика Исмаилова.

После завершения работ электроснабжение указанных районов будет осуществляться в более стабильном и качественном режиме, отмечается в сообщении.