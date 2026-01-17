Определился бронзовый призер Кубка африканских наций по футболу

Сборная Нигерии по футболу выиграла бронзовые медали Кубка африканских наций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в матче за бронзу нигерийцы обыграли национальную команду Египта.

Основное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии послематчевых пенальти Нигерия победила со счетом 4:2.

В финальном матче сыграют сборные Сенегала и Марокко. Встреча состоится 18 января. Команды выйдут на поле в 22.00 по московскому времени.

