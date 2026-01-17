Премьер Канады согласился стать членом созданного Трампом "Совета мира"

Премьер-министр Канады Марк Карни принял предложение президента США Дональда Трампа войти в состав "Совета мира", созданного для решения вопросов по послевоенному урегулированию ситуации в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета The Globe and Mail.

"Карни принял приглашение присоединиться к "Совету мира" президента США Дональда Трампа", - сообщает СМИ со ссылкой на "высокопоставленного правительственного чиновника".

Карни завершил четырехдневный визит в Китай, затем отправится в Катар, а потом примет участие во Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе 19-23 января.

Накануне Трамп сообщил о формировании "Совета мира", который будет управлять сектором Газа. Согласно заявлению Белого дома, в его состав войдут спецпредставитель президента Стивен Уиткофф, предприниматель и зять Трампа Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, зампомощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл и глава Всемирного банка Аджай Банга.