МЧС Азербайджана обратилось к населению

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемой погодой.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится: "По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни на территории страны ожидается значительное снижение температуры, прогнозируются осадки, в горных и предгорных районах - снег, в отдельных местах осадки примут интенсивный характер, местами усилится ветер.

В связи с вышеуказанным Министерство по чрезвычайным ситуациям обращается к населению с призывом соблюдать соответствующие правила безопасности в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Так, холодная и дождливая погода приводит к значительному увеличению использования газовых и электрических отопительных приборов. В это время перегрузка электросети, а также использование неисправных, нестандартных или изготовленных кустарным способом газовых и электрических отопительных приборов, неосторожность могут привести к возгоранию, а также создать опасность появления угарного газа. Поэтому не следует использовать неисправные, нестандартные или изготовленные кустарным способом отопительные приборы, не следует перегружать электрическую сеть, оставлять без присмотра исправные нагревательные приборы, в частности, их нельзя доверять детям, хранить в непосредственной близости от нагревательных приборов горючие материалы и легковоспламеняющиеся жидкости, использовать приборы в соответствии с инструкциями (рекомендациями) заводских производителей.

Наряду с этим, людям, отправляющимся в путешествие, рекомендуется обращать внимание на прогнозы официальных органов о погоде, по возможности не покидать населенный пункт в морозную и метельную погоду, заблаговременно информировать близких о направлении движения при возникновении такой необходимости, обеспечивать соответствие технических показателей автомобиля сезону и достаточный запас топлива при движении на автомобиле, не приближаться к неблагоприятным местам и не выбирать такой маршрут движения, соблюдение требований предупреждающих и запрещающих знаков, рекомендуем выезжать за пределы мест, где возможны сход лавин, в том числе на крутые склоны, возвращаться в населенный пункт до наступления темноты.

В связи с ожидаемым сильным ветром в ряде районов, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, в это время необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Помните: игнорирование правил опасно для вашей жизни!

В случае опасности звоните 112!".