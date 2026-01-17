Дорожная полиция обратилась к водителям

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, с 17 по 22 января на территории страны вновь ожидается неустойчивая погода с осадками, в отдельных районах прогнозируется снег.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

Отмечается, что на фоне трудностей, вызванных снегопадами на дорогах в горных и предгорных районах в течение завершающейся недели, ожидаемое ухудшение погодных условий требует от участников дорожного движения повышенной осторожности и готовности.

"В частности, в районах, где снег еще не растаял, а также на открытых ветреных участках, на спусках и подъемах дорог, мостах, в утренние и вечерние часы не следует исключать вероятность образования гололеда.

Сотрудники дорожной полиции совместно с соответствующими структурами принимают превентивные меры по устранению возможных последствий осадков на дорогах и обеспечению безопасного движения участников дорожного движения", - отметили в ГУГДП.

В то же время Главное управление Государственной дорожной полиции, учитывая ожидаемое увеличение интенсивности движения на автомагистралях, особенно в выходные дни, обратилось к водителям, планирующим поездки в ближайшие дни, с просьбой не забывать о вероятности образования гололеда, не выезжать на дороги на технически неисправных автомобилях, в особенности с изношенными или не соответствующими сезону шинами, воздержаться от управления транспортными средствами неопытным водителям, а также рекомендовать физическим и юридическим лицам, осуществляющим пассажирские перевозки, отдавать предпочтение более безопасным маршрутам.