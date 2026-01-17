Главный тренер футбольного клуба "Зиря" Рашад Садыгов рассказал о задачах команды в чемпионате Азербайджана, уровне конкуренции в сезоне и собственных профессиональных целях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на TRT Spor, специалист напомнил, что команда два сезона подряд занимала второе место в чемпионате и продолжает бороться за попадание в еврокубки. Говоря о текущем сезоне, Садыгов подчеркнул высокий уровень конкуренции, передает Day.Az.

"В этом году наши соперники очень сильны. С самого начала сезона было понятно, что легко не будет. Мы чувствуем это в каждом матче. Сейчас находимся в первой тройке. Команда, идущая четвертой, провела на одну игру меньше. Но главное - завершить сезон в мае там, где мы хотим. Мы были очень близки к выходу в основную стадию Лиги конференций УЕФА, но уступили в плей-офф. Одна из моих главных целей - однажды обеспечить участие нашего клуба и национальной сборной в крупных турнирах", - отметил Садыгов.

Садыгов также высказался об успешном выступлении "Карабаха" в еврокубках: "Результаты "Карабаха" вызывают гордость. Гордятся все тюркские государства. Мы внимательно следим и очень рады. Матчи основной стадии Лиги чемпионов УЕФА проходят в Баку. У команды есть шансы на следующий этап, за который они борются, а когда-то это было для нас мечтой. В Азербайджане государство уделяет спорту большое внимание. Мы рады, что в последние годы добиваемся успехов и в футболе".

В завершение главный тренер "Зиря" признался, что в будущем хотел бы попробовать себя и в чемпионате Турции.