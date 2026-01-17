Стали известны даты проведения XIII Глобального Бакинского форума

XIII Глобальный Бакинский форум пройдет 12-14 марта 2026 года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации Международного центра имени Низами Гянджеви в социальной сети X.

Отмечается, что было организовано итоговое координационное совещание в связи с предстоящим XIII Глобальным Бакинским форумом.

"В рамках форума, который пройдет 12-14 марта 2026 года в столице Азербайджана Баку, ожидается участие более 400 международных гостей. В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы, связанные с организацией форума, а также рассмотрены подготовительные работы, проводимые для обеспечения проведения мероприятия на высоком уровне", - говорится в публикации.

Ожидается, что в форуме примут участие более 400 иностранных гостей.

Отметим, что NGIC ежегодно проводит Глобальный Бакинский Форум, который в 2025 году состоялся в 12-й раз и собрал лидеров правительств, представителей государственного и частного секторов, лауреатов Нобелевской премии и деятелей гражданского общества.

Форум зарекомендовал себя как ведущая площадка в Восточной Европе, Южном Кавказе, Центральной Азии и на Ближнем Востоке, предоставляя возможность видным специалистам обсуждать глобальные вызовы и разрабатывать стратегии по продвижению сотрудничества, мира и устойчивого развития.