Правительство Армении пытается предотвратить сепаратистское сборище в Ереване

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Как пишут армянские СМИ, в воскресение, 18 января окопавшиеся в Ереване сепаратисты намереваются провести ряд мероприятий под общим названием "Мы есть". К чему приурочены сборища, не сообщается. Со своей стороны выскажем мнение, что сепаратисты решили напомнить о себе в преддверии траурной даты 20 Января.

По информации газеты "Грапарак", одно из мероприятий сепаратисты намерены провести в спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна. Оно заявлено как "культурное" и организуется неким "Центром сохранения культуры арцаха" и техшколой "Мунк". С "центром сохранения культуры" все понятно. Непонятное НПО, представляющееся техшколой, тоже является сепаратистской структурой. Она создана в 2022 году в каком-то селе Карабаха для якобы развития образования и технологий, "несмотря на сложные условия". Теперь эта техшкола распространяет сепаратистскую пропаганду в различных уголках Армении.

Помимо сборища, в главном спортивно-концертном комплексе страны состоится и выставка.

Неуместность подобных сборищ в нынешней ситуации видна невооруженным глазом. Вероятно, потому они и проводятся, чтобы внести свой действенный вклад в противодействие усилиям официальных властей по налаживанию отношений с соседями. Это провокация, направленная не столько против Азербайджана, сколько против самой Армении и ее будущего.

Понимая это, власти сделали попытку предотвратить проведение шабаша сепаратистов. Как пишет "Грапарак", власти через сотрудников СНБ направили к организаторам представителей, которые сначала пытались отговорить их от проведения мероприятия, а после отказа предупредили, чтобы оно не было превращено в политическую акцию и не сопровождалось скандалом.

Честно говоря, попытка слабоватая. По тому, как Никол Пашинян разбирается с Эчмиадзином, мы видим, что он умеет жестко решать вопросы. Власти могли бы запретить проведение сепаратистского сборища в главном спорткомплексе страны, чтобы провокация не превратилась в резонансную политическую акцию. А она именно такой и задумана. Причем, оппозиции не преминет использовать тусовку для антиправительственной пропаганды в преддверии выборов.

Однако то, что власти Армении выступили против проведения такого мероприятия (чего не наблюдалось прежде), уже можно назвать шагом вперед. Теперь мы ждем, когда перед сепаратистской пропагандой реально закроются все двери.