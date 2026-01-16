Новый председатель Правления ASCO

Как сообщалось ранее, соответствующим распоряжением Президента Ильхама Алиева Афган Сулейман оглу Джалилов назначен председателем Правления Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Джалилов родился в 1978 году. В 1995-2001 годах он обучался в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности "Регулирование экономики", где получил степень бакалавра, а затем окончил магистратуру по специальности "Ценообразование и формирование цен" с отличием.

В 2002-2005 годах работал в Департаменте рыночных операций Национального банка.

В 2005-2013 годах занимал должности начальника отдела методологии, директора департамента развития и генерального директора по финансовому контролю в ОАО "AGBank". В 2013 году был назначен заместителем председателя Правления "AGBank", а в 2016-2020 годах возглавлял Правление банка.

В 2021-2023 годах занимал должность председателя Правления ООО "Азерпочт", находящегося в ведении Министерства цифрового развития и транспорта (МЦРТ). 30 октября 2023 года был назначен заместителем председателя Правления Государственного агентства морского и портового транспорта, подведомственного МЦРТ.

В 2013 году Афган Джалилов был удостоен диплома по международной финансовой отчетности Ассоциацией сертифицированных присяжных бухгалтеров (ACCA).

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 7 ноября 2024 года он был назначен членом Наблюдательного совета публичного юридического лица "Азербайджанский транспортно-коммуникационный холдинг".

До настоящего назначения Джалилов временно исполнял обязанности председателя Правления Государственного агентства морского и портового транспорта.