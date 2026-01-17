Археологи подняли со дна гигантский корабль XV века

Археологи нашли у пролива Эресунн, возле побережья Дании, отлично сохранившийся торговый когг - крупнейшее средневековое судно такого типа из когда-либо обнаруженных в мире. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Огромное судно, получившее название "Свелгет 2", было построено около 1410 года, его длина составляет 28 метров, а грузоподъемность оценивается в 300 тонн. Затонувший корабль покоится на глубине 13 метров под защитным слоем песка. Эта находка позволила впервые документально подтвердить существование кормовых надстроек-"замков", известных ранее лишь по иллюстрациям.

"Этот корабль - веха для морской археологии. Это самый большой когг, который нам известен, и он дает нам уникальную возможность понять не только его конструкцию, но и то, как была устроена жизнь на борту крупнейших торговых судов Средневековья", - заявил руководитель археологической экспедиции Отто Ульдум. Среди артефактов, найденных на 600-летнем корабле и рядом с ним, - расписные деревянные миски, обувь, гребни, четки, бронзовые котлы и кирпичная камбузная печь. Эти находки свидетельствуют о неожиданном для той эпохи уровне комфорта.

Отсутствие балласта и следов груза указывает на то, что судно было загружено товарами, которые, вероятно, всплыли при крушении. Фрагменты корабля теперь проходят консервацию в Национальном музее в Бреде. Найденный когг подтверждает, что технология судостроения XV века позволяла создавать настоящие "суперкорабли", которые были движущей силой международной торговли.