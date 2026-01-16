Трамп пригрозил пошлинами этим странам

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые выступают против планов Штатов в отношении Гренландии. Такое заявление американский лидер сделал во время мероприятия в Белом доме, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Я могу ввести тарифы против стран, если они не будут поддерживать вопрос с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия, она нам нужна для национальной безопасности. Так что я могу это сделать", - процитировал Трампа CNN.

Телеканал отметил, что президент сделал такое заявление, когда рассказывал о том, как использовал пошлины, чтобы принудить страны к сотрудничеству в рамках плана по снижению цен на лекарства в Штатах. Также во время своего выступления Трамп назвал себя "королем пошлин, который проделал отличную работу".