Трамп сам отказался наносить удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не убеждал его отказаться от удара по Ирану - это решение он принял самостоятельно.

Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома.

Отвечая на вопрос о том, призывали ли его представители арабских государств и Израиля не наносить удар по Ирану, Трамп отметил, что "никто его не убеждал, он сам себя в этом убедил".

Ранее Трамп заявил, что высоко оценил отмену всех запланированных казней в Иране.