https://news.day.az/world/1809953.html Трамп сам отказался наносить удар по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что никто не убеждал его отказаться от удара по Ирану - это решение он принял самостоятельно. Как передает Day.Az, об этом глава Белого дома сообщил журналистам на Южной лужайке Белого дома.
Отвечая на вопрос о том, призывали ли его представители арабских государств и Израиля не наносить удар по Ирану, Трамп отметил, что "никто его не убеждал, он сам себя в этом убедил".
Ранее Трамп заявил, что высоко оценил отмену всех запланированных казней в Иране.
