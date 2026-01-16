https://news.day.az/world/1809948.html Трамп высоко оценил отмену всех запланированных казней в Иране Президент США Дональд Трамп высоко оценил отмену всех запланированных казней в Иране. "Я с глубоким уважением отношусь к тому, что все запланированные на вчерашний день казни путем повешения (более 800) были отменены руководством Ирана. Спасибо", - написал Трамп в соцсети Truth Social, передает Day.Az.
Ранее американский лидер в ответ на вопрос о возможности применения Соединенными Штатами силы против Ирана заявил, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией в этой стране.
