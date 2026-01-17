Известную авиакомпанию оштрафовали на $2,45 млн

Главное управление гражданской авиации Индии оштрафовало бюджетную индийскую авиакомпанию IndiGo на рекордную сумму в $2,45 млн из-за массовых отмен рейсов в начале декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил регулятор в распространенном заявлении.

"После масштабных задержек и отмен рейсов компании IndiGo в период с 3 по 5 декабря 2025 года, что привело к отмене 2 507 и задержке 1 852 рейсов и причинило неудобства более чем 300 тыс. пассажиров, застрявших в различных аэропортах, по указанию министерства гражданской авиации был создан комитет из четырех человек для проведения всестороннего анализа и оценки обстоятельств, приведших к сбоям в работе компании IndiGo", - говорится в заявлении управления.

По его информации, комитет провел подробное расследование и тщательно изучил планирование, составление расписания и программное обеспечение, используемое IndiGo. Основными причинами сбоев, по мнению комитета, стали чрезмерная оптимизация операций, недостаточная готовность к регулированию, недостатки в программном обеспечении и в структуре управления и операционном контроле со стороны авиакомпании.

В ответ на решение управления IndiGo заявила, что после сбоев проводится углубленный анализ надежности и устойчивости внутренних процессов IndiGo. "Совет директоров и руководство IndiGo обязуются в полной мере принять во внимание полученные замечания и вдумчиво и своевременно примут соответствующие меры", - сказано в сообщении.

Авиапарк IndiGo составляют свыше 400 самолетов, в основном узкофюзеляжных Airbus 320. Обычно они выполняют свыше 2 тыс. рейсов в сутки. Компания осуществляет 60% внутренних и международных авиаперевозок страны. Массовые отмены рейсов в начале декабря привели к хаосу в крупнейших индийских аэропортах.