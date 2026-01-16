Италия наращивает военный потенциал в Арктике

Итальянская армия развивает свой боевой потенциал в Арктике, что свидетельствует о растущем интересе южноевропейской страны к северному региону на фоне усиления геостратегической конкуренции.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Financial Times, со ссылкой на новую арктическую стратегию правительства Италии.

"В документе отмечается, что итальянская армия развивает свой боевой потенциал в Арктике и субарктических регионах, а вооруженные силы Италии недавно создали руководящий комитет по Арктике, субарктическим регионам и Антарктике, что свидетельствует о растущем интересе к Крайнему Северу", - говорится в публикации.

По данным издания, Рим обязуется продолжать научные программы, поддерживать интересы национальных компаний и участвовать в дискуссиях, связанных с развитием Арктики. При этом, не беря на себя лидирующую роль, Италия ставит цель "поддерживать европейских игроков, ответственных за управление регионом".