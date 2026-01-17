https://news.day.az/world/1810074.html Солнечные панели стали мыть с помощью дронов - ВИДЕО Солнечные панели стали мыть с помощью дронов. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Благодаря дронам эффективность использования солнечных панелей в городских условиях может значительно вырасти уже в ближайшие годы. Представляем вашему вниманию данное видео:
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Благодаря дронам эффективность использования солнечных панелей в городских условиях может значительно вырасти уже в ближайшие годы.
Представляем вашему вниманию данное видео:
