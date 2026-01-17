Солнечные панели стали мыть с помощью дронов

Солнечные панели стали мыть с помощью дронов.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Благодаря дронам эффективность использования солнечных панелей в городских условиях может значительно вырасти уже в ближайшие годы.

Представляем вашему вниманию данное видео: