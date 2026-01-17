Европейская страна потратит на оборону рекордную в своей истории сумму

Эстония затратит в наступившем году 5,4% валового внутреннего продукта на оборону.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил премьер-министр Кристен Михал (Kristen Michal).

"В этом году, в 2026 году, оборонные расходы Эстонии, включая иностранные средства, исторически высоки: около 2,4 миллиарда евро, или 5,43 процента ВВП", - сказал он в субботу в соцсетях.

Михал отметил, что все закупки, запланированные министерством обороны на прошлый год, успешно выполнены, было приобретено оружие и боеприпасы на сумму 545 млн евро.

"Всё, что было запланировано, было куплено и готово. Боеприпасы были закуплены за 350 миллионов евро. По сути, один процент нашего ВВП был вложен в необходимые боеприпасы", - сообщил премьер.

По его словам, Эстония получила больше самоходных артиллерийских систем K9 и мобильные реактивные установки HIMARS.

"Помимо собственных инвестиций Эстонии в национальную оборону, был добавлен вклад Соединенных Штатов, что свидетельствует о безопасности и качестве наших союзных отношений", - сказал глава правительства.