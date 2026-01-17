Представлены меры по оптимизации грузопотоков вдоль Среднего коридора

Международный союз автомобильного транспорта (IRU) представил конкретные меры по оптимизации грузопотоков вдоль набирающего все большую значимость Среднего коридора на крупном мероприятии Turkic Week в Вене, организованном Организацией тюркских государств и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на IRU.

Выступая на данном мероприятии, генеральный секретарь IRU Умберто де Претто заявил, что Средний коридор отвечает на изменения в глобальных цепочках поставок, геополитические риски и растущий спрос на устойчивые сухопутные маршруты.

"С 2022 года многие участники логистического рынка рассматривают Средний коридор как жизнеспособную альтернативу традиционным морским маршрутам.

Торговля по Среднему коридору также трансформируется. Если ранее она была сосредоточена в основном на перевозках сырья - нефти и минеральных ресурсов, - то сегодня стремительно смещается в сторону контейнерных перевозок, объемы которых за последние 12 месяцев выросли более чем втрое. Более 60% контейнерного трафика составляют китайские товары, направляемые в Европу", - сказал он.

По словам Умберто де Претто, торговля по Среднему коридору стремительно растёт, и ожидается, что объёмы грузоперевозок утроятся к 2030 году.

"Однако без модернизации коридора, включая совершенствование процедур пересечения границ, спрос на перевозки, по прогнозам, окажется на 35% ниже ожидаемого роста.

Мы работаем над укреплением Среднего коридора, что требует упрощения процедур, повышения предсказуемости и расширения сотрудничества", - заключил генсек.

По его словам, система TIR предоставляет глобально признанную рамочную основу, основанную на взаимном признании таможенных проверок, международной гарантии и обеспечении сохранности пломбированного груза:

"За счёт сокращения физического контроля, дублирования документов и неопределённости для операторов система TIR особенно хорошо подходит для трансрегиональных коридоров, таких как Средний коридор.

Сейчас система TIR соединяет Китай с более чем 30 странами по всей Евразии, сокращая время транзита на 80% и транспортные расходы на 50%".

Умберто де Претто также отметил растущую роль "Зелёных полос" TIR на пограничных переходах: "Они обеспечивают приоритетный проезд для грузовиков, соблюдающих правила TIR, ускоряют процедуры на границе и делают транзит более предсказуемым.

Все страны Центральной Азии, а также Румыния, Молдова, Китай, Монголия и Саудовская Аравия внедрили приоритетные полосы или окна для TIR.

"Зелёные" полосы - это не привилегия; это стимулы для соблюдения правил и прозрачности", - подчеркнул он.

Он отметил, что цифровизация также необходима для масштабного упрощения процедур на границах. Система eTIR сокращает задержки, связанные с бумажными документами, обеспечивая прозрачность, безопасность и совместимость национальных таможенных систем.

"Успех Среднего коридора будет измеряться не картами, а минутами, сэкономленными на границах. Все, что нужно, - это политическая воля для правильного внедрения TIR, чтобы эффективно облегчить и обезопасить торговлю, превратив Средний коридор в предсказуемую, конкурентоспособную и устойчивую торговую артерию, которая создаст рабочие места, будет способствовать развитию, процветанию и, в конечном итоге, миру", - заключил генсек.

Отметим, что Средний коридор (также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, TITR) - это транспортный и торговый путь, соединяющий Азию с Европой, служащий альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам. Он начинается в Китае, проходит через страны Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Туркменистан), пересекает Каспийское море через Азербайджан, продолжается через Грузию и Турцию и в конечном итоге достигает Европы. Этот сухопутный маршрут позволяет обойти более длинные морские пути и напрямую связывает Восточную Азию, включая Китай, с Европой.