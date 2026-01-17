Тяжелое ДТП в Шамкирском районе, есть пострадавшие - ФОТО
В Шамкирском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию района, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21011" потерял управление и врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.
В результате аварии автомобиль получил серьёзные повреждения. Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели Шамкирской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС извлекли из автомобиля двух человек, оказавшихся зажатыми в салоне транспортного средства.
Пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается, что их состояние оценивается как среднетяжёлое.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту аварии проводится расследование.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре