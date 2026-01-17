В Шамкирском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через территорию района, легковой автомобиль марки "ВАЗ 21011" потерял управление и врезался в бетонное ограждение на обочине дороги.

В результате аварии автомобиль получил серьёзные повреждения. Прибывшие на место происшествия пожарные-спасатели Шамкирской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС извлекли из автомобиля двух человек, оказавшихся зажатыми в салоне транспортного средства.

Пострадавшие доставлены в больницу. Сообщается, что их состояние оценивается как среднетяжёлое.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. По факту аварии проводится расследование.