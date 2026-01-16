Хорошая новость для жителей этих территорий Баку

Как мы сообщали ранее, в ходе выступления 12 января на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы, Президент Ильхам Алиев заявил, что на тридцати улицах Баку будет построена новая коллекторная сеть для управления дождевыми водами.

В каких же районах будут установлены данные коллекторы?

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Milli.Az в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана сообщили, что в настоящее время услугами централизованного водоотведения охвачено лишь около 50% населения. В ряде районов города Баку и Абшеронского района отсутствует централизованная канализационная сеть. Кроме того, подавляющее большинство действующих систем водоснабжения и канализации в Баку было спроектировано до конца 1980-х годов, тогда как с того времени площадь населенных пунктов увеличилась в 2,6 раза, а численность населения - в 2,1 раза.

Было отмечено, что срок эксплуатации основных магистральных линий истек, а существующие системы контроля и управления не соответствуют современным стандартам:

"Учитывая, что средний срок эксплуатации этих линий составляет 40-50 лет, можно сказать, что большинство из них уже выработало свой ресурс. Кроме того, подключение многих дождевых коллекторов к канализационным линиям создает дополнительную нагрузку на системы, что особенно во время интенсивных осадков приводит к увеличению случаев подтоплений".

В Агентстве подчеркнули, что в целях комплексного решения существующих проблем 12 января 2026 года распоряжением Президента Ильхама Алиева была утверждена Государственная программа по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод на 2026-2035 годы. В рамках программы предусмотрено обеспечение устойчивости водных источников, оптимизация процессов забора воды из источников, ее очистки, транспортировки, хранения и распределения.

Кроме того, основными целями программы названы обеспечение населения качественной и устойчивой питьевой водой, минимизация потерь в распределительных сетях, создание полноценной и современной системы учета воды, обновление систем дождевых и сточных вод и соответствующей инфраструктуры, а также предотвращение подтоплений в районах, не имеющих систем водоотведения во время осадков:

"Реализация Государственной программы позволит поэтапно создать и модернизировать канализационную и дождевую инфраструктуру, построить новые коллекторы и насосные станции, а также увеличить пропускную способность существующих линий в населенных пунктах Забрат, Бузовна, Сураханы и других районах, где в настоящее время наблюдаются подтопления во время осадков. В результате будет обеспечено улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни и быта населения, а также формирование устойчивой и безопасной системы водного хозяйства".