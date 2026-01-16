https://news.day.az/sport/1809763.html "Интер" отклонил предложение "Галатасарая" Итальянский "Интер" не принял трансферное предложение турецкого "Галатасарая" по полузащитнику Хакану Чалханоглу. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Галатасарай" в рамках планов по усилению средней линии направил официальное предложение в размере 15 млн евро (около 28 млн манатов) за 31-летнего хавбека.
"Интер" отклонил предложение "Галатасарая"
Итальянский "Интер" не принял трансферное предложение турецкого "Галатасарая" по полузащитнику Хакану Чалханоглу.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Галатасарай" в рамках планов по усилению средней линии направил официальное предложение в размере 15 млн евро (около 28 млн манатов) за 31-летнего хавбека. В "Интере" сочли эту сумму недостаточной.
Клуб из Милана рассчитывает получить за Чалханоглу не менее 25 млн евро (около 46 млн манатов) и довел это требование до сведения "Галатасарая".
Отметим, что в текущем сезоне Хакан Чалханоглу провел за "Интер" 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре