"Интер" отклонил предложение "Галатасарая"

Итальянский "Интер" не принял трансферное предложение турецкого "Галатасарая" по полузащитнику Хакану Чалханоглу.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Галатасарай" в рамках планов по усилению средней линии направил официальное предложение в размере 15 млн евро (около 28 млн манатов) за 31-летнего хавбека. В "Интере" сочли эту сумму недостаточной.

Клуб из Милана рассчитывает получить за Чалханоглу не менее 25 млн евро (около 46 млн манатов) и довел это требование до сведения "Галатасарая".

Отметим, что в текущем сезоне Хакан Чалханоглу провел за "Интер" 22 матча во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.