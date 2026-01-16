В Пакистане ликвидировали 12 террористов

Силы безопасности Пакистана ликвидировали 12 террористов, планировавших захват заложников в ходе нападения на полицейский участок в юго-западной провинции Белуджистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило межведомственное управление по связям с общественностью (ISPR) вооруженных сил исламской республики.

По информации ведомства, в четверг в городе Харан группа боевиков группировки "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Техрик-и-Талибан Пакистан" или "Движение талибов Пакистана") в составе 15-20 человек ограбила несколько отделений банков, похитив 3,4 млн пакистанских рупий (около $12 тыс.). Террористы также напали на городской полицейский участок, намереваясь осуществить захват заложников. В ходе контртеррористической операции силовики вынудили злоумышленников отступить, уничтожив большую часть нападавших.

По данным ISPR, пакистанские силы безопасности в 2025 году ликвидировали 2 597 боевиков. В указанный период на территории Пакистана было зафиксировано 5 397 террористических атак, которые унесли жизни 1 235 человек. Свыше 70% терактов произошли в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, еще около 29% - в провинции Белуджистан. Оба региона имеют протяженную границу с Афганистаном, в котором, по данным пакистанских властей, базируются лагеря террористов.