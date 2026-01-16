Скорость интернета выросла в Азербайджане

В декабре в Азербайджане скорость фиксированного широкополосного интернета выросла более чем на 3%, а мобильного интернета - до 6%.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в декабрьском отчете Speedtest Global Index глобальной компании по оценке качества широкополосных и мобильных сетей "Ookla".

Согласно новому отчету, медианная скорость фиксированного широкополосного интернета в Азербайджане составила 88,83 Мбит/с, а медианная скорость мобильного интернета - 87,92 Мбит/с.

По сравнению с ноябрем скорость фиксированного широкополосного интернета увеличилась на 2,68 Мбит/с или 3,11%, а мобильного интернета - на 4,55 Мбит/с или 5,46%.

Этот рост свидетельствует о цифровой трансформации в стране, увеличении спроса на электронные услуги, расширении возможностей дистанционной работы и обучения, а также подтверждает укрепление позиций Азербайджана в глобальных интернет-рейтингах.

