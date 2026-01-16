https://news.day.az/officialchronicle/1809873.html Рауф Велиев осовобожден от должности председателя Правления ASCO - РАСПОРЯЖЕНИЕ Рауф Гёюш оглу Велиев освобожден от должности председателя Правления Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO). Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Рауф Велиев осовобожден от должности председателя Правления ASCO - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Рауф Гёюш оглу Велиев освобожден от должности председателя Правления Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
Отметим, что Рауф Велиев занимал должность председателя Правления ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" с 2013 года.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре