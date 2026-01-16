Рауф Велиев осовобожден от должности председателя Правления ASCO

Рауф Гёюш оглу Велиев освобожден от должности председателя Правления Закрытого акционерного общества "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.

Отметим, что Рауф Велиев занимал должность председателя Правления ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" с 2013 года.