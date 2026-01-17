Вниманию желающих приобрести автомобиль по выгодной цене

Государственная служба по имущественным вопросам при Министерстве экономики выставила на аукционы, которые пройдут 3, 10 и 17 февраля, пакеты акций пяти акционерных обществ, а также 286 транспортных средств.

Как сообщает Day.Az, об этом проинформировала Государственная служба по имущественным вопросам.

Сообщается, что на аукцион, который состоится 3 февраля, выставлено 81 транспортное средство. Годы выпуска автомобилей охватывают период с 1971 по 2022 год.

На аукцион 10 февраля выставлено 11 транспортных средств. Годы выпуска автомобилей - с 2005 по 2014 год.

На аукцион 17 февраля выставлены пакеты акций пяти акционерных обществ и 194 транспортных средства. Участники смогут приватизировать акции акционерных обществ, работающих в сферах услуг и пищевой промышленности. Речь идет об открытых акционерных обществах "Gəncə Quşçuluq", "Ləki Sinklənmiş qablar", "Xəzər Avtonəqliyyat", "Xaçmaz Mexanizasiya Nəqliyyat" и "İsmayıllı Sənaye İstehsal". Уставный капитал этих акционерных обществ варьируется от 123 056 до 1 223 095 манатов. Годы выпуска транспортных средств охватывают период с 1976 по 2019 год.

С перечнем имущества, выставленного на аукцион, можно ознакомиться на официальном сайте Государственной службы по имущественным вопросам.

Желающие принять участие могут выбрать выставленное на аукцион имущество на интернет-сайтах "www.emlak.gov.az" и "www.auksion.gov.az".