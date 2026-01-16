Служебная командировка по поручению руководителя станет обязательной
Основные обязанности работника по трудовому договору расширены.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно закону, по трудовому договору у работника будут следующие основные обязанности:
- соблюдать конфиденциальность государственной, коммерческой и налоговой тайны в порядке и на условиях, установленных законодательством;
- с учетом ограничений, предусмотренных Трудовым кодексом, по поручению работодателя направляться в служебные командировки.
Служебной командировкой считается выезд работника по поручению (распоряжению, решению) работодателя на определенный срок в другое место, отличное от места работы, для выполнения законного поручения работодателя.
