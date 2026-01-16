Тер-Петросян пытается вернуться любой ценой

Автор: Мехти Ахмедзаде

"Лицемерие - форма лжи, удобная для общественной жизни".

Эта цитата Мишеля де Монтеня, если заменить в ней слово "общественной" на "политической", точно описывает то, что происходит в Армении в преддверии июньских парламентских выборов. Особенно на фоне недавно состоявшихся политических консультаций между Армянским национальным конгрессом Левона Тер-Петросяна и АРФ "Дашнакцутюн".

На консультациях стороны обсуждали внутриполитическую ситуацию, действия властей в отношении Армянской Апостольской Церкви, уголовное преследование политических оппонентов, а также вопросы законности и прозрачности предстоящих выборов.

По форме это выглядит как обычная предвыборная координация оппозиционных сил, которые ищут общий язык перед кампанией. Однако, у этой связки есть прошлое, которое нельзя выкинуть. В середине 1990-х годов Левон Тер-Петросян, занимая пост президента, принял решение о запрете "Дашнакцутюн". Партия была объявлена угрозой государству, ее структуры закрывались, активисты подвергались давлению, а запрет оформлялся через судебные решения. Все это было частью президентской стратегии Тер-Петросяна и напрямую связано с его политическим курсом того периода.

Сегодня же Тер-Петросян участвует в консультациях с партией, которую он ранее вывел за пределы легального политического поля, и обсуждает темы законности, демократии и защиты оппозиции. Происходящее - тупость в чистом виде: запретить партию, а потом садиться с ней за стол и говорить о праве. Тем более, что сам Тер-Петросян в годы своего президентства к праву относился утилитарно, рассматривая его как инструмент. Право им всегда использовалось выборочно и только с выгодой.

То же самое относится и к дашнакам: сегодня они выступают для Тер-Петросяна инструментом, при том что сами рассматривают его ровно в том же качестве. Каждый использует другого, прекрасно понимая, что речь идет о временной выгоде.

В "Дашнакцутюн" отлично помнят, кто именно запрещал партию, закрывал структуры и выталкивал ее из политического поля. Тер-Петросян так же хорошо понимает, что для дашнаков он никогда не был авторитетом. Поэтому нынешнее сближение - откровенный фарс. Люди, которые десятилетиями смотрели друг на друга с ненавистью, теперь делают вид, что обсуждают судьбу страны.

Картина до смешного проста. Тер-Петросян хватается за все, что еще способно создать видимость политической активности. Дашнаки встретились с ним просто потому что сейчас он им зачем-то нужен.

В итоге мы увидели жалкое представление, где запретитель и запрещенные собрались за одним столом. Следовательно, весь этот спектакль предвыборного сближения лишь подтверждает главный тезис: в политической практике армянской оппозиции лицемерие просто стало ее сущностным и единственным рабочим языком, на котором даже заклятые враги договариваются о временной выгоде.