Операция "Голубая звезда" стала началом движения Халистан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр правительства Пенджаба по вопросам прав человека и делам меньшинств Рамеш Сингх Арора на международной конференции "Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: существующие реалии" в Баку.

Он отметил, что причина столь глубокого укоренения насилия в отношении сикхов заключается в сочетании политического оппортунизма, государственных репрессий и отрицания сикхской идентичности и национальных устремлений.

"Для этого достаточно взглянуть на статью 25(b) Конституции Индии. То есть в конституционно-правовом поле идентичность сикхов фактически стирается", - подчеркнул он.

Министр отметил, что наглядным примером этого стало проведение в 1984 году операции "Голубая звезда", в ходе которой армия атаковала самую священную святыню сикхов - Золотой храм:

"Это событие нанесло глубокие раны коллективному сознанию сикхов и одновременно стало началом движения Халистан, то есть идеи полной свободы и суверенитета. С этого момента борьба перестала быть требованием более широкой автономии для штата Пенджаб и превратилась в борьбу за полную независимость. Убийство премьер-министра Индиры Ганди 31 октября 1984 года стало предлогом для последующих событий. После этого в Дели и других городах произошёл геноцид: вооружённые группы, получившие от политиков списки избирателей, нападали на дома сикхских семей, сжигали мужчин заживо, убивали детей, насиловали женщин. Это была попытка общенационального масштаба завершить процесс геноцида, начатый самим индийским государством".

Он подчеркнул, что даже спустя более 40 лет лица, ответственные за это насилие, по-прежнему остаются безнаказанными:

"До сегодняшнего дня для жертв геноцида 1984 года не обеспечена реальная правовая справедливость. С этой точки зрения "истина", которую Индия представляет миру, вызывает серьёзные сомнения. Индия называет этот исторический этап "беспорядками" (riot). Однако беспорядки означают столкновение двух равных сторон. Это понятие не может охватывать ситуацию, когда задействован весь механизм сильного государства: избирательные списки передаются насильственным группам, полиция либо бездействует, либо напрямую участвует в насилии, а армия и силы безопасности не мобилизуются для восстановления мира".

Отметим, что "Голубая звезда" - это военная операция индийской армии по уничтожению базы сикхов в Золотом храме (Амритсар), которая была проведена в июне 1984 года. В результате этой операции погибло большое количество мирного населения.