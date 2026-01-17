Экс-футболист "Галатасарая" арестован в Турции

В Турции арестован бывший футболист "Галатасарая" Умит Каран в рамках масштабной антинаркотической операции.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, Стамбульская генеральная прокуратура завершила судебные процессы в отношении 23 подозреваемых. По решению суда мера пресечения в виде ареста была избрана для 13 человек, среди которых оказался и Умит Каран. Еще девять фигурантов дела были освобождены под судебный контроль, передает Day.Az.

Отмечается, что экс-футболист обвиняется по статьям, связанным с незаконной продажей, перевозкой и хранением наркотических и стимулирующих веществ на территории страны.

Напомним, что среди задержанных по данному делу также фигурируют имена известных деятелей искусства и представителей бизнеса.