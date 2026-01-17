Что теперь нельзя публиковать в интернете?

Автор: Эльвин Сахаватоглу

Изменениями, внесенными в Закон "Об информации, информатизации и защите информации", был расширен перечень сведений, распространение которых запрещено владельцем интернет-информационного ресурса и его доменного имени, а также пользователем информационно-телекоммуникационной сети на соответствующем информационном ресурсе.

Так, согласно закону, не допускается распространение информации о действиях, которые при массовой демонстрации оскорбляют общественную нравственность и выражают явное неуважение к обществу, в том числе - произнесение непристойных выражений, совершение жестов, ассоциирующихся с таким содержанием, а также демонстрация частей тела в форме, противоречащей нормам человеческой морали и национально-духовным ценностям.

В связи с этими изменениями возникла необходимость прояснения ряда правовых вопросов. Один из наиболее часто задаваемых и ключевых вопросов заключается в том, может ли данное изменение быть расценено как ограничение свободы мысли и выражения мнения, закреплённой в Конституции Азербайджанской Республики, а также в международных конвенциях.

Адвокат Гусейн Исмаилов в комментарии Day.Az заявил, что указанные изменения не противоречат ни сути свободы мысли и выражения мнения, закреплённой в Конституции, ни нормам международного права.

"Во-первых, свобода мысли и выражения мнения не является абсолютным и безграничным правом. Это право не может существовать вне общества, людей и социальной среды, в которой функционирует государство. Как в национальных правовых системах, так и в международных конвенциях прямо признаётся, что свобода выражения мнения в определённых случаях может быть ограничена в целях защиты общественного порядка, общественной нравственности, а также прав и свобод других лиц. Во-вторых, восприятие и оценка выражений различаются в зависимости от общества. То, что может считаться нормальным поведением или выражением в одной стране, в другом обществе может расцениваться как противоречащее национально-духовным ценностям и представлениям об общественной морали. Правовое регулирование формируется именно с учётом этих социальных и культурных реалий", - отметил адвокат.

По его словам, действующие изменения направлены на предотвращение в интернет-пространстве поведения, которое носит явно аморальный характер, содержит оскорбления и выражает открытое неуважение к обществу.

"Это не ограничение свободы мысли и выражения мнения, а балансирование свободы с принципом ответственности. Ключевой момент заключается в том, что речь идёт не о личном выражении взглядов, а о контенте, который массово распространяется и демонстрируется в общественном пространстве. Иными словами, данное регулирование не вмешивается в мышление человека, а определяет его ответственность перед обществом. С этой точки зрения указанные изменения соответствуют как духу Конституции, так и подходам, принятым в международном праве, и служат формированию здоровой, безопасной и ответственной информационной среды в интернете".