Новое правильно расчета зарплат в Азербайджане на период отпуска
В Азербайджане изменены правила выплаты заработной платы работникам, уходящим в отпуск.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующие изменения отражены в законе о внесении поправок в Трудовой кодекс, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым. Новые нормы направлены на усиление правовой защиты работников в период использования отпуска.
Согласно закону, на время отпуска за работником сохраняются место работы и занимаемая должность (профессия), а также средняя заработная плата, которая в предусмотренных Трудовым кодексом случаях не может быть ниже его последней заработной платы.
Отмечается, что ранее законодательство предусматривало сохранение за работником среднего заработка на период отпуска без уточнения требования о недопустимости его снижения по сравнению с последней заработной платой. Внесенные изменения устраняют эту разницу и закрепляют дополнительную гарантию для работников.
