Экс-футболист "Нефтчи" продолжит карьеру в Кыргызстане
Бывший футболист "Нефтчи" Соломон Квирквелия продолжит карьеру в чемпионате Кыргызстана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба.
Грузинский защитник перешел в "Токтогул". С 33-летним футболистом подписан контракт сроком на 1,5 года.
Напомним, последним клубом Квирквелии на родине был "Торпедо". В составе "Нефтчи" он выступал с марта 2022 года по июль 2023 года.
