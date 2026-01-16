В Азербайджане изменен порядок расчета средней заработной платы за отпуск

Внесены изменения в порядок расчета и выплаты средней заработной платы за период отпуска.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это предусмотрено Законом о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденным сегодня Президентом Ильхамом Алиевым.

Ранее средняя заработная плата за период отпуска определялась, исходя из среднего заработка за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу предоставления отпуска, независимо от того, за какой рабочий год предоставлялся отпуск.

Согласно новому закону, при расчете средней заработной платы за отпуск учитываются следующие изменения: частично оплачиваемый социальный отпуск или неоплачиваемый отпуск по инициативе работника, а также периоды простоя без вины работника, полностью или частично не отработанные месяцы будут заменяться ближайшими полностью отработанными календарными месяцами.

Кроме того, трудовые или коллективные договоры могут предусматривать иной срок выплаты средней заработной платы за отпуск для работников, уходящих в отпуск, при этом выплата следующей заработной платы (аванса или оставшейся части) не должна производиться позднее дня ее начисления.