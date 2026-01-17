В Иране частично восстановлен доступ в интернет

Интернет вновь доступен для некоторых пользователей в Иране. Об этом пишет агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Интернет, отключение которого на несколько дней для обеспечения безопасности страны и граждан по причине организации террористами беспорядков сыграло важную роль в осуществлении контроля <...>, вновь подключен некоторым клиентам", - говорится в сообщении.

8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала.