В Иране частично восстановлен доступ в интернет
Интернет вновь доступен для некоторых пользователей в Иране. Об этом пишет агентство Mehr, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Интернет, отключение которого на несколько дней для обеспечения безопасности страны и граждан по причине организации террористами беспорядков сыграло важную роль в осуществлении контроля <...>, вновь подключен некоторым клиентам", - говорится в сообщении.
8 января власти отключили интернет в Иране. Также была ограничена телефонная связь в некоторых районах.
Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала.
