Изменилось понятие минимальной заработной платы

В Азербайджане усовершенствовано понятие минимальной заработной платы.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в Законе о внесении изменений в Трудовой кодекс, утвержденном 16 января Президентом Ильхамом Алиевым.

Ранее минимальная заработная плата считалась социальным нормативом, который на законодательном уровне определял наименьший размер месячной заработной платы за неквалифицированный труд и услуги.

Согласно закону, минимальная заработная плата будет считаться социальным нормативом, определяющим наименьший размер месячной оплаты труда за неквалифицированный труд и услуги с учетом требований экономического развития страны, производительности труда, среднемесячной заработной платы, покупательной способности национальной валюты, размеров социальных пособий, уровня прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам, а также необходимости повышения и сохранения уровня занятости и обеспечения потребностей работников и членов их семей.