Госдеп США обещает вознаграждение за помощь в отслеживании денег КСИР

Государственный департамент США предлагает вознаграждения всем, кто поможет отслеживать финансовые транзакции Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) за пределами Ирана, передает Day.Az.

Отмечается, что как иранская оппозиция, так и КСИР используют криптовалюты для обхода санкций, наложенных на Иран, а также для ведения своих операций как внутри, так и за пределами Ирана.