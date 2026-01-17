https://news.day.az/world/1810052.html Госдеп США обещает вознаграждение за помощь в отслеживании денег КСИР Государственный департамент США предлагает вознаграждения всем, кто поможет отслеживать финансовые транзакции Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) за пределами Ирана, передает Day.Az.
Отмечается, что как иранская оппозиция, так и КСИР используют криптовалюты для обхода санкций, наложенных на Иран, а также для ведения своих операций как внутри, так и за пределами Ирана.
