Азербайджанский теннисист отправится на сбор в Китай

Азербайджанский теннисист Онур Гулузаде примет участие в международном учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Китае.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, член национальной сборной Азербайджана под руководством главного тренера Михаила Тимофеева с 17 по 27 января будет проводить подготовку в Китайской Народной Республике. Учебно-тренировочный сбор состоится на базе "Чжэндин", расположенной в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй. Она считается основной базой национальных сборных Китая по настольному теннису.

Отметим, что учебно-тренировочный сбор направлен на подготовку к предстоящим международным соревнованиям.