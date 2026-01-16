https://news.day.az/sport/1809859.html Азербайджанский теннисист отправится на сбор в Китай Азербайджанский теннисист Онур Гулузаде примет участие в международном учебно-тренировочном сборе, который пройдет в Китае. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, член национальной сборной Азербайджана под руководством главного тренера Михаила Тимофеева с 17 по 27 января будет проводить подготовку в Китайской Народной Республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, член национальной сборной Азербайджана под руководством главного тренера Михаила Тимофеева с 17 по 27 января будет проводить подготовку в Китайской Народной Республике. Учебно-тренировочный сбор состоится на базе "Чжэндин", расположенной в городе Шицзячжуан провинции Хэбэй. Она считается основной базой национальных сборных Китая по настольному теннису.
Отметим, что учебно-тренировочный сбор направлен на подготовку к предстоящим международным соревнованиям.
